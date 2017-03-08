台灣國際蘭展 蘭花講座推生活化

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2017台灣國際蘭展正在台南的台灣蘭花生技園區舉行，台南市蘭藝協會今天起到12日止，每天在會場安排2場蘭花講座，盼讓更多觀眾了解蘭花藝術文化。

第一天的講座安排蘭展副執行長黃玉山擔任講師，介紹包括羊耳蒜、鶴頂蘭等6種適合做為庭園造景的地生蘭。

黃玉山指出，台灣山林間原生長許多地生蘭；但因濫採販售，有些差點滅種，所以如果不是很懂得培育，登山踏青看到野生蘭花時，還是讓它生活在山林間就好。

蘭展承辦單位成大研究發展基金會指出，台南市蘭藝協會於8日起至12日每天各有2場蘭花講座，上午場是10:30-12:00，下午場是14:30-16:00，地點在鬥艷館後側的原商務洽談區，希望參觀展覽的民眾多了解蘭花藝術，讓蘭花融入生活。1060308

(中央社)