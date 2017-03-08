詹啟賢訪淡水 承諾帶領黨脫胎換骨

國民黨主席參選人詹啟賢今天到淡水拜訪新北市議員蔡葉偉，與基層黨員座談，詹啟賢強調要帶領國民黨脫胎換骨，若他擔任黨主席，對黨員的政治承諾就是參選2020年總統大選。

新北市議員蔡葉偉表示，歡迎所有的國民黨主席參選人，深入基層與黨員闡述理念，以及改革國民黨的目標與方法。

蔡葉偉轉述，詹啟賢從他自己的出身背景、求學過程、在美軍海軍醫院（那時越戰還在打，受傷的美軍都後送到榮總旁的美軍海軍醫院治療）服務談起，民國78年回台，當年協助快要倒閉的逢甲醫院，轉型為奇美醫院轉虧為盈，並成為南台灣的醫療重鎮，贏得南部病患的好評。

詹啟賢說，「當年只有41歲，做事是要講求專業與方法。」

座談會在蔡葉偉的新北市淡水服務處舉行，詹啟賢說，跳出來承擔黨主席重任，是憂心國民黨的現況，希望整合國民黨，讓黨有所改變。

詹啟賢也以「能革者」一書的內容強調，他與黨的關係不深，是缺點也是優點，表示他沒有包袱，可以大刀闊斧做該做的事情。他有能力帶領國民黨走出谷底，脫胎換骨重新贏得人民信任。1060308

(中央社)