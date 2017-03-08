漁港淪垃圾堆 設電眼加強取締

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許多漁港周邊住戶將家戶垃圾丟在漁港中，造成環境髒亂。（新北市漁業處提供）

新北市不少漁港深受遊客喜愛，卻有民眾專程將家戶垃圾帶來漁港內丟棄，不僅造成環境髒亂，漁港垃圾清運量也年年上升，去年已破千噸。漁業處去年底在野柳、深澳2個漁港架設5台監視器，至今成功取締18件；若違法《漁港法》，最高可處15萬罰鍰。

漁業處長表示，漁港內本都有設置監視器，但是為維護漁船安全及漁港治安。去年12月底，漁業處在野柳及深澳漁港2處試辦，設置5隻專門蒐證亂丟垃圾的監視器，目前已查獲18件。

其中1件是民眾直接將漁船用油漆的汙水倒入漁港水域，屬於丟棄事業廢棄物以《漁港法》開罰3萬元；其餘17件則為丟棄菸蒂、垃圾等一般廢棄物，移送環保局，依《廢棄物清理法》最少罰3000元。

(中時)