遭影射介入漁會選舉 張榮志反控恆春漁會安插幽靈會員

議員張榮志（左三）與40餘位漁會代表、理事、監事候選人，今開記者會，針對恆春區漁會幽靈人口多，影響選舉結果外，也針對影射他介入選舉的廣告單，對具名者提告。（周綾昀攝）

張榮志今開記者會，針對恆春區漁會幽靈人口多，影響選舉結果外，也針對影射他介入選舉的廣告單，對具名者提告。（周綾昀攝）

議員張榮志（左三）與40餘位漁會代表、理事、監事候選人，今開記者會，針對恆春區漁會幽靈人口多，影響選舉結果外，也針對影射他介入選舉的廣告單，對具名者提告。（周綾昀攝）

18日將進行漁會會員代表選舉，恆春區卻傳有不符合會員資格者混入，議員張榮志今在記者會上指出，去年有近500人入會，包含公所課長、死亡3年者與殘障人士等，嚴重影響選舉公平性，已報請檢調調查，漁會現任總幹事潘明坤則回應，皆按法律程序辦理。

昨日恆春居民收到夾報傳單，內容影射張榮志為錢介入漁會選舉，及違法取得會員名冊並恐嚇對方前往投票將吃上官司等，最後押上恆春第16屆候選人李建華、潘明坤與張齊嘉等，為此張榮志找來30代表、10理事與2監事召開記者會，反嗆漁會幽靈會員爆多。

張榮志說，會員名冊皆是各區代表合法申請而來，也發現去年1至9月期間，前後共近500人成功入會，但代表實際訪查才知，會員竟有80多歲長者、精障者、身障者，甚至還有鄉公所的課長，這些人無力出港，也疑似未經體檢、受訓、提供船員證、繳入會費，只憑身分證影本就取的會員資格，目前已將蒐集到的證據交由檢調調查。

會中，張榮志將影射他的具名廣告單交給警方，提告3人加重毀謗罪。因出港時數不足只能參選代表的謝春敏甚至爆料，「名冊內的王周文已死亡3年還具會員身份」，且名冊中不少人根本沒有船員證，超過300人不符合會員資格。

針對指控，恆春區漁會現任理事長兼該屆漁會代表候選人潘明坤回應，一切都照漁業署的規範，強調絕對「依程序辦理」。

(中時)