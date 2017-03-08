吃了弟買的年菜 女子挨告竊盜

與弟弟同住中壢住家的30歲張姓女子，今年1月31日下午，打開冰箱找晚餐時，發現被冰在冷凍庫的冷凍年菜，一時嘴饞之下便將年菜解凍煮來吃，沒想到弟弟回家後翻冰箱，發現張女把他特地買來的年菜吃掉，一氣之下到警局報案竊盜。

張女弟弟認為，姐姐明知道年菜是他買回來的，卻問都沒問就把年菜吃掉，實在太過分，並出示超商的發票，佐證年菜是他花383元買來；張女則辯稱，根本不知道年菜是誰買的，以為是親戚所送，「都是送給我跟弟弟，不會單獨給誰」，弟弟也沒說過那是他買的，看起來也不像，所以才吃掉。

桃園地檢署偵辦認為，冰箱內的食物並非弟弟一人所有，且憑發票也無法證明年菜是由誰出資，冰箱也是張女與弟弟共用，且沒有其他客觀事實佐證，無法證明姐姐有竊盜的犯意，因此將張女以不起訴處分。

(中時)