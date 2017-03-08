君鴻酒店辦客房創意競賽 學生圓夢
高雄是海港城市，君鴻國際酒店與東方設計大學合辦第1屆「創藝客房」圓夢計畫，學生設計客房競賽，有33隊參加，由東方設計大學室內設計研究所同班同學郭美吟等人所組成的團隊，以海洋之都為意象所設計的客房奪冠；另以花卉藝術為構想的客房獲網路最佳人氣獎，抱回兩大獎，為最大贏家。
「創藝客房」競賽吸引33組學院生及碩士生組隊參賽，推手、君鴻酒店駐會董事邱莫力說，這是開始，希望未來能提供舞台，讓學生發揮創意、實現夢想。
頒將典禮8日在君鴻酒店67樓中和廳舉行，由東方設計大學室內設計系主任陳念祖及邱莫力頒獎，由郭美吟、葉曉綺、蕭卉君及柯璋謙組成的「Y.E.Desigh」（畇逸設計），獲第1名及網路最佳人氣獎兩項大獎。
獲第1名的主題為「SHIP」，郭美吟表示，高雄以前是重要的運輸港口之一，君鴻國際酒店也位於高雄港邊，此海景房可以遠眺整個高雄港，連結船艙的意象，營造出海運人員生活居住的船艙環境，讓入住的旅客也可以體驗天空船艙的感受。
獲網路人氣獎主題為「FLOWER」，設計團隊以花卉藝術為構想，藉由花卉的不同樣貌擺飾，襯托出空間的層次與柔化剛硬的柱體，打造充滿花香味的清新感，再利用花卉自然的香氣，創造室內空間的自然芬芳。
系主任陳念祖說，這次是產學合作，感謝君鴻酒店提供好的舞台，讓學生在進入職場之前有一個很棒的體驗。
(中時)
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