高齡化 楊志良：年輕人不婚不生是隱憂

楊志良8日受邀到元智大學演講。（校方提供）

元智大學終身教育部與漢儒文教基金會共同合辦的「經典講座」，8日邀請到前衛生署長楊志良以「高齡化的挑戰與產業」為題進行演講，他表示，年輕人不結婚、不生孩子，將是長期照護最大的隱憂。

楊志良表示，台灣要養育1個小孩，平均1個月要用到父母親其中一方全部月薪，年輕人很多不願意、不敢結婚，結婚也不一定願意生育。台灣養育小孩成本過高，造成台灣現在不婚不生的現象，結婚人口與新生人口出生率極低的問題，是未來長期照護隱憂的主因。

楊志良說，社會不婚不生者眾多，老年人口愈多，根據統計，台灣2025年將進入平均5人就1個老人的社會，政府必須正視這項問題，也必須提出配套。

楊志良建議，將把老年議題，化危機轉變為商機。他認為，高齡化產業有很大發展，包括長照保險與人力、安養機構與健康檢查、穿戴與醫療輔具、高齡友善的消費生活、高齡化的永續學習機會等領域，都是可積極發展規畫的方向。

楊志良表示，銀髮產業極具發展潛力，期許台灣能輸出相關經驗，開拓國際市場，讓樂齡產業充滿商機。

(中時)