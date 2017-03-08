WBC》蔣智賢大膽搶壘 開啟中華隊得分之鑰

3局上中華隊蔣智賢大膽搶攻二壘成功。（林勝發攝）

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前役讓南韓連吞9蛋的荷蘭投手群，今天終於破功了！中華隊在前兩局留下得點圈殘壘後，3局上終於開始得分，在2棒張志豪敲出個人此役第2安後，蔣智賢補上左外野安打並大膽搶上二壘，成為攻下逆轉兩分的重要關鍵！

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張志豪在蔣智賢的安打護送下撲上三壘。（林勝發攝）

張志豪此役球棒火熱，1局上敲出兩隊首安，3局上又率先安打上壘，接著首戰4支2的蔣智賢也揮出左中外野安打。張志豪積極搶攻撲上三壘，蔣智賢也大膽挑戰二壘，雖然荷蘭的轉傳快了一步，但二壘手史構普球沒接穩，讓蔣智賢安全上壘。

蔣智賢藝高人膽大，也讓中華隊在無人出局攻占二、三壘，接著荷蘭先發投手吉爾暴投，林智勝右補上右外野高飛犧牲打，中華隊好事成雙，反以2比1超前荷蘭。

(中時電子報)

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