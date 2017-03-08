八德警威力巡邏 毒嫌撞破超商被逮
桃園市警局八德分局新創的威力巡邏，以數台警車組隊之姿，在取締酒駕之虞展示警力，昨天行經八德區福國北街與陸光街口時，發現36歲施姓男子駕駛的自小客車行跡詭異。
四維派出所長鄧津貴表示，有強制前科的36歲施姓男子，昨天駕駛車輛行經福國北街與陸光街口時，被執行威力巡邏的員警發現行跡詭異，鳴笛後準備上前攔查，施男卻加速逃逸，還一路違規闖紅燈，最後在介壽路一段撞上路口的全家便利商店，把店家玻璃撞四分五裂，停在騎樓的機車也遭到波及。
施男見警方上前，因駕駛座門被卡住，他在車內換至副駕駛座後下車逃逸，才跑沒幾公尺就被警方喝斥停下，當場被依公共危險罪現行犯逮捕，警方隨後也在施男車輛距離不到一公尺的地上找到一包重0.62公克的安非他命和吸食器，訊後被依公共危險、毒品等罪嫌移送偵辦，便利超商也將對他提出毀損告訴。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。