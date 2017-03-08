八德警威力巡邏 毒嫌撞破超商被逮

施男的車輛撞進超商。（葉臻翻攝）

施男車輛失控撞進超商。（葉臻翻攝）

桃園市警局八德分局新創的威力巡邏，以數台警車組隊之姿，在取締酒駕之虞展示警力，昨天行經八德區福國北街與陸光街口時，發現36歲施姓男子駕駛的自小客車行跡詭異。

四維派出所長鄧津貴表示，有強制前科的36歲施姓男子，昨天駕駛車輛行經福國北街與陸光街口時，被執行威力巡邏的員警發現行跡詭異，鳴笛後準備上前攔查，施男卻加速逃逸，還一路違規闖紅燈，最後在介壽路一段撞上路口的全家便利商店，把店家玻璃撞四分五裂，停在騎樓的機車也遭到波及。

施男見警方上前，因駕駛座門被卡住，他在車內換至副駕駛座後下車逃逸，才跑沒幾公尺就被警方喝斥停下，當場被依公共危險罪現行犯逮捕，警方隨後也在施男車輛距離不到一公尺的地上找到一包重0.62公克的安非他命和吸食器，訊後被依公共危險、毒品等罪嫌移送偵辦，便利超商也將對他提出毀損告訴。

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(中時)