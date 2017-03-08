羽球》全英公開賽開打 球后戴資穎輕鬆過首輪
2017年羽球超級系列賽第一場賽事全英公開賽8日點燃戰火，台灣球后戴資穎只花34分鐘就以直落二的比數輕鬆擊敗泰國選手妮查恩，台灣一哥周天成也順利闖過首輪。
戴資穎過去與妮查恩交手過5次，5戰全勝，此役小戴首局慢熱，一開賽就被對手連得4分，但小戴在16比18落後的時候靠著兩邊大角度的攻殺打出5比0收尾攻勢，21比18逆轉戰局取勝；次局，戴資穎發揮球后的威力，一路高奏凱歌，最終以21比14拿下最後勝利，捍衛球后之路踏出穩健的第一步。
戴資穎父親戴楠凱表示，整年度的超級系列賽共有12站，過去資穎幾乎每場都會參加，導致過於疲憊，如今為了避免受傷是該有所取捨，尤其是今年的世錦賽與台北世大運比賽時間重疊，外界不少聲音認為資穎應該參加世錦賽而放棄世大運，但資穎說得很對，世錦賽年年有，台灣有辦法每年舉辦大比賽嗎？有比在自己的家鄉父老面前留下冠軍獎盃還要重要嗎？所以她決定參加世大運，全力替中華隊爭取好成績。
世界排名第9的周天成，面對世界排名32的印尼選手安東尼金廷，首局10比7時連得6分，進一步將領先優勢擴大至9分差距，21比10拿下首局；次局，雙方糾纏至10平，小天展現出豐富的作戰經驗，21比14贏得最後勝利，同時也中止了對戰2連敗。
(中時電子報)
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