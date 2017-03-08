大林姊妹連線 婦女節煮粥贈獨居老人

嘉義縣的老人人口數居全國第一，大林鎮的老人人口比例在嘉義縣屬於全縣前五名之內，因此在大林鎮內的老人養護中心共有8家，密度為縣內最高。今日，一群大林姊妹連線婦女權利協進會的志工們，前往中林安養中心裡探望送粥給老人家。

本週寒流南下，將乾渴的嘉義稍稍解渴，在這寒冷的天氣裡，還有許多住在老人養護中心的老人家，需要社會的溫暖關懷。位在大林鎮中林村的中林安養中心住了37位阿公阿嬤，這群老人家都是因為家中的晚輩無法照顧，只好將年邁的長者送進安養中心飴老天年。目前院內年紀最大的是一位98歲的簡鄭美玉婆婆，在中林安養中心已經住了15年，98歲的簡鄭阿嬤精神狀況尚屬良好，行動只能靠著輪椅行動。

今日剛好是38國際婦女節，一群大林姊妹連線婦女權利協進會的志工們，一早六點頂著凜冽寒風為這些安養院的老人家熬煮稀飯，為了就是要趕著在中午前送到大林鎮內各個老人養護中心，首站先到中林安養中心探視，姊妹連線的志工們一到現場，院內的老人家們無不開心歡迎，也拿起麥克風唱了幾首台語歌曲。隨後，志工們便發送熱騰騰的粥給老人家，也貼心地餵食他們。

大林姊妹連線婦女權利協進會理事長李秀美，今天很開心可以在國際婦女節到安養院關懷老人病煮熱粥給他們想用，一共準備了500份的鹹粥給大林鎮內的所有獨居老人們，讓他們在這寒冷的冬天裡可以感受到社會的溫暖。

中林安養中心院長林雨正表示，安養中心最多可收容37床，目前屬於滿床狀態，會來安養中心的老人都是有慢性病或者是家屬無法照顧才會送到本機構，也會與鄰近的醫療院所及護理專業學校合作。常有鄰近的護理學校的學生來到機構中實習或者當任義工。中林安養中心開業至今已有21年的歷史，原本有40多床，但由於法規一直在修改，便將安養中心縮床以合乎現今法規。院長林雨正也向政府呼籲，希望住宿型安養機構可以納入長照2.0體系內。

(中時)