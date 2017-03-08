阿里山櫻花季將展開 櫻王預計3月底綻放
本週五（3月10日）即將進入一年一度為期一個月的櫻花季盛事。阿里山森林遊樂區內櫻花品種高達30種，數量約3000株，目前園區內的櫻花尚未全部綻放，視天氣狀況而定，預計3月底或4月初可欣賞櫻王綻放的絕美櫻姿。
每年3月中旬後是阿里山櫻花盛開的季節，一到櫻花季開始時，阿里山森林遊樂區內所有的櫻花將全部盛開。目前園區內櫻花品種高達30種，數量近3,000株，屬染井吉野櫻的櫻王8日已開出5朵花，滿開時間需視天氣狀況而定，預計3月底或4月初可欣賞櫻王綻放的絕美櫻姿。
另外園區內之山櫻花、河津櫻及琉球寒緋櫻已盛開，賞櫻的民眾可以沿著人車分道步行沿途欣賞，也可於阿里山工作站前方欣賞河津櫻，再前往森林遊樂區內拍照新熱點–舟之橋，這裡可以欣賞橫跨阿里山溪支流的舟型跨橋及手工砌石護岸搭配漣漪造型跌水工程景觀。本次花季適逢阿里山文學獎徵件期間，嘉義林管處特別邀請民眾一同至阿里山欣賞花朵綻放之美、尋覓樂音的蹤跡並以文學的方式記錄屬於自己的密覓森林。
林務局嘉義林管處黃妙修處長提醒民眾，如計劃在花季期間要到阿里山森林遊樂區裡賞花的民眾，請注意阿里山公路在櫻花季期間都有固定時段進行交通疏運措施，嘉義縣警局中埔及竹崎分局分別在阿里里公路29公里售票處交通疏導及65.5公里處進行交通管制，管制時間是6至12時。管制期間除持有相關證明文件（如工作證或住宿證明）或特殊情形（如婚喪喜慶）外，禁行小型車。
(中時)
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