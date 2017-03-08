嘉義火雞肉飯前進東京 贏得靚記者讚「喔伊細」

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日本台灣新聞社記者堺香菜，讚嘉義火雞肉飯「喔伊細」。（嘉義市政府提供）

市長涂醒哲（中）率劉宗源端上嘉義火雞肉飯美味。（嘉義市政府提供）

日本台灣新聞社正妹記者堺香菜，讚嘉義火雞肉飯「喔伊細」！嘉義市長涂醒哲率團赴日參加「東京國際食品展」，今天端上全台知名的國民美食小吃「嘉義火雞肉飯」，日本媒體與參觀的業者，大讚美味可口，笑容滿面。

涂醒哲帶領火雞肉飯、碗粿、茶、糕餅、小吃等共8家業者代表，參加東京國際食品展，知名店家「劉里長火雞肉飯」老闆劉宗源，現場親自下廚，雖然用日本當地食材，仍做出台灣的好滋味，料理出香氣四溢，引人食指大動的火雞肉飯。

日本媒體採訪不忘品嘗嘉義好滋味，齒頰留香的好口感，讓他們露出滿意笑容，長相姣好亮麗的日本台灣新聞社記者堺香菜，笑意盈盈，稱讚「喔伊細內！」

(中時)