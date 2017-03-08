台中和平警分局長送調味用品 慰勉女同仁

和平警分局長莊勝雄（中）慰勉單位女同仁。（警方提供）

今天是3月8日婦女節，台中市政府警察局和平警分局新任分局長莊勝雄，為表達對女性員工慰勉及關懷之意，除了代表市長林佳龍致贈每位女性同仁玫瑰花外，另加碼贈送台南市佳里區陳年醬油與蔭油組，在這特別的日子裡，女性同仁都備感溫馨，紛紛感謝莊勝雄的關懷。

(中時)