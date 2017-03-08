林智勝打點超前 中華隊2比1領先荷蘭

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經典賽中華隊遭遇強敵荷蘭，在0比1落後的情況下，第3局發動攻勢，張志豪、蔣智賢連續安打，趁對手暴投先得1分追平，4棒林智勝敲出高飛犧牲打，取得2比1領先。

先發投手宋家豪面對大聯盟級打線，首局飆三上三下，第2局荷蘭發動攻勢，3支安打攻下1分，前2局取得1比0領先。

中華隊打線面對荷蘭投手吉爾（Jair Jurrjens），第1局張志豪就敲安打，但沒後續攻勢。第2局林琨笙、林哲瑄選到四壞保送，也沒得分。

第3局張志豪率先走進打擊區，敲出個人第2支安打，之後蔣智賢安打、趁傳推進，中華隊無人出局攻佔二三壘，先趁暴投得1分，接著林智勝敲出高飛犧牲打，中華隊第2分進帳。1060308

(中央社)