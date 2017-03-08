喝水不慎吞下塑膠環 基隆港警急救援
杜姓男子昨天下午到基隆準備搭郵輪出國，在旅客候船大廳喝水時，不慎吞下瓶蓋內的塑膠環，一度休克，基隆港警見狀立刻上前實施哈姆立克法施救，將杜男從鬼門關拉回。
基隆港務警察總隊保安隊警員余忠恩、侯宏達，昨天下午3時多執行巡邏勤務時，發現人來人往的旅客候船大廳，有許多民眾圍繞1名年輕男子，員警趕抵現場時，發現男子神情痛苦，手抓喉嚨，且呼吸困難，臉色已發青無法言語。
幸虧員警平時有受過基礎訓練，立即以哈姆立克法急救，重複壓迫杜男腹部，此時杜男雖已幾乎休克，但員警仍未停手，不久後杜男順利咳出異物，家屬頻頻向員警道謝，直呼員警「厲害，真棒」。1060308
(中央社)
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