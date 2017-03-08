蔡丁貴闖二二八追思會 林右昌：遺憾

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基隆市政府今天下舉行「二二八追思會」，自由台灣黨主席蔡丁貴率支持者闖入要求拆除火車站旁的蔣中正銅像。林右昌說，蔡丁貴的理念和市府一致，但做法不妥感到遺憾。

林右昌說，基隆市政府對於政治塑像態度非常明確與一致，為尊重史實，他在上任之初，就把基隆市二二八追思紀念會改在3月8日，希望基隆的子孫都能了解這段史實。

他表示，上任後3個月，市府就配合文化中心大廳整建，移除基隆市最大的蔣中正銅像，「移除銅像不是很困難的事情」，未來信義國小老舊校舍整建，也會順勢移除銅像。

林右昌說，年輕人每天在基隆火車站進出，根本不在意銅像，下個世代更是不曉得有這座銅像存在，有人認為銅像站著是種懲罰，有人認為銅像旁種滿樹，就像是監牢，市府尊重各種意見，未來火車站周邊都更時，也會一併處理銅像。

林右昌表示，台灣是自由民主的社會，市府尊重不同意見，也有拆除銅像的既定期程和規劃，蔡丁貴的理念其實和市府一致，但表現方式不尊重受難者家屬，無法獲得大多數人的認同。

民主進步黨籍立法委員蔡適應說，要撫平二二八歷史傷痕，最重要是調查出所有真相，總統府下設有二二八調查小組，呼籲所有社團、單位，應釋出相關檔案資料，讓真相能夠還原。1060308

(中央社)