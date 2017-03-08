不甩限韓令 韓代總統:應如期部署薩德

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面對中國全面提升限韓令力道、反對薩德的壓力，南韓代總統黃教安今天公開表示，南韓安全形勢極為嚴峻，應該要如期推動部署薩德系統，以應對來自北韓的核威脅。

黃教安說，僅在兩天前，北韓就向朝鮮半島東部海域發射4枚彈道飛彈，上月發生的金正男在吉隆坡機場遇刺案，凸顯了北韓政權的殘忍性。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，黃教安強調，南韓軍方應該盡快建構「殺傷鏈系統」（探測、識別、決策、打擊於一體的攻擊系統），積極應對來自北韓的核與飛彈威脅。

報導指出，黃教安指出，目前南韓安全形勢極為嚴峻，北韓不斷進行核子試驗並執意發射彈道飛彈，還發起了各種形式的挑釁，如網路攻擊、無人機跨境、GPS干擾等。

黃教安強調，面對來自北韓的任何挑釁和威脅，南韓將採取果斷措施予以應對。南韓一方面保持萬無一失的安全態勢，另一方面與聯合國等國際社會進行合作，加大對北韓施壓力度。1060308

(中央社)