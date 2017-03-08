藍修改選黨代表資格 人頭黨員問題再議

國民黨中常會今天通過修訂第20屆黨代表選舉候選人資格規定，黨齡須滿1年。對於人頭黨員問題沒有共識，黨主席洪秀柱請組發會研議，下週討論。

中常委呂學樟等26名中常委提案，黨代表為基層重要幹部，條件應比一般黨員嚴謹，現行候選人資格與新徵黨員資格一樣只須滿4個月，是否適格有疑慮，因此提案修訂第20屆全國代表大會黨員代表選舉規定，候選人黨齡資格規定為1年。

中常委劉大貝、姚江臨等人發言贊成提案，考紀會主委劉漢廷談到，若是這屆就實施，可能有溯及既往，違反信賴保護原則等問題。中常委沈慶光表示，此提案是針對某位新進黨員宣稱要選黨代表。

提案人呂學樟發言補充，此提案沒有針對性，除了讓入黨從嚴外，也希望制止人頭黨員的問題。國民黨副主席郝龍斌也表示，更嚴重的是人頭黨員問題，這是黨中央的責任，有上百黨員同一介紹人、寄同一地址的，希望在選舉前做明確處理。

洪秀柱表示，她非常支持郝龍斌的意見，人頭黨員還影響年底主委直選，如果大家不反對，同一地址的入黨申請是否全部刪除、沒有介紹人的送到黨中央一律退件，從嚴審查，這點組發會可不可以做到？組發會主委張雅屏大聲回應「可以」。

不過，中常委黃昭順表示，希望維持黨代表素質的出發點很好，但黨代表資格修訂跟人頭黨員問題應該分開處理，她甚至提到「憲法」明訂人民有遷徙自由。此外，中常委姚江臨、劉大貝、江碩平等人都反對。

洪秀柱說，修改黨代表資格和人頭黨員是有關聯的，希望大家表達意見後，讓黨中央好做事，希望訂了以後不要再改，否則這樣沒辦法作業。

洪秀柱說，相信有史以來的選舉沒有這次這麼公開，希望大家替黨的未來多著想，建立制度也許影響大家某些權益，但她不惜被批判、「不惜影響我自己的選票」，該做的事情、該建立的制度都要做。

洪秀柱最後裁示，呂學樟提案通過，至於人頭黨員問題，由組發會提出有疑慮的情況，下週中常會提出後再討論如何處理。1060308

(中央社)