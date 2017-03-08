憶李元簇 王金平：正氣凜然的人格者

立法院前院長、國民黨立委王金平今天說，前副總統李元簇學經歷夠，是個正氣凜然的人格者；李元簇對時事不曾批評，是「不在其位，不言其政」，這很難得。

李元簇今天凌晨安詳辭世，享壽94歲。李元簇民國85年卸任後，就搬遷至苗栗縣頭份市定居，平日深居簡出，不問政事。

王金平今天談到李元簇時則說，李元簇學經歷夠，是個正氣凜然的人格者；李元簇在擔任教育部長、法務部長時，說該說的話，到擔任副總統之後，嚴守輔佐的角色，變成無聲的副總統，但還是提供各種法政的專業知識，給總統做參考。

對於李元簇的個性，王金平回憶，看起來是有威嚴，但事實上內心是很溫和的人，也非常的好客；李元簇退休後深居簡出，修身養性，嗜好就是爬山運動、看書、寫書法。

王金平說，李元簇書法的境界很高，李元簇的家中寫著一幅書法，「無住生心」，這是金剛經的精髓，「應無所住而生其心」的濃縮，可見李元簇對人生的體驗，到了非常高的境界，體認到空性。

王金平表示，「李元簇離我們而去了，我們大家懷念他，大家更應該感謝李元簇對國家的貢獻，且要學習李元簇崇高的人格。」

他也回憶，李元簇對時事都不曾批評，並形容李元簇是「不在其位，不言其政」，這是很難得的。1060308

(中央社)