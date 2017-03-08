媒體報導炮打中央 陳菊：都非事實
對於媒體報導「炮打中央」，高雄市政府新聞局長丁允恭今天轉述市長陳菊表示，有關她在與黨主席午宴中的發言，媒體所陳述的「炮打中央」等都並非事實。
週刊今天報導，2月27日總統蔡英文請各派系要角到官邸用餐，陳菊當著蔡總統的面砲轟黨中央，指有人說她在這次農漁會選舉中，為了支持立委劉世芳選高雄市長，轉而力挺高雄白派的蕭漢俊（立法院前院長王金平系統），而沒有支持同陣營的李清福。
針對與黨主席餐敘發言的回應，丁允恭轉述陳菊表示，有關她在與黨主席午宴中的發言，媒體所陳述的「炮打中央」等都並非事實。
陳菊表示，黨中央對此也做出了明確澄清，期盼外界勿再扭曲渲染。相信黨內討論都是立基於謀求共識、營造團結。1060308
(中央社)
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