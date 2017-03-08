台灣健保躍上國際 NHK特輯報導

台灣健保今晚躍上日本家戶的小螢幕，日本放送協會（NHK）團隊去年曾特地到台灣採訪，今晚將以整集節目介紹台灣的健保成果與大數據資料應用。

衛福部健保署長李伯璋今天受訪時表示，日本NHK團隊之所以對台灣健保產生興趣，是因一次看到台北醫學大學一項研究，利用健保資料庫發現與盲腸相關疾病，隨後更發現許多研究都以健保資料庫作為來源。

為此，採訪團隊去年底花了2、3天特地飛到台灣，不僅深度了解台灣健保單一保險人制度，李伯璋也講述健保推動的健康存摺、雲端藥例等成果，今晚以一整集播出，讓世界看見台灣健保。1060308

(中央社)