打造文化名片 陸盼中國菜申請世界遺產

美味好吃的中國菜是聞名國際的美食，中國大陸全國人大代表聯名提案，希望大陸官方能將中國菜申請世界遺產提上國家戰略日程，讓中國菜也能走出去，成為世界非物質文化遺產。

「舌尖上的中國」紀錄片詳細報導中華美食，備受好評，在國外中國菜也是許多外國人喜愛的亞洲料理。但中國菜沒有像韓國泡菜、日本和食一樣，列入聯合國世界非物質文化遺產名錄。

澎湃新聞報導，湘菜名廚許菊云等16名中國大陸全國人代表因此向12屆全國人大5次會議提交「關於中餐申遺提上國家戰略日程的建議」。

建議指出，中國菜申遺是為了弘揚中華飲食文化的需要，也是增強國家軟實力建設的需要，還是加強餐飲業非遺保護的需要，更是加快中國菜走出去的需要。

這項建議呼籲大陸官方盡快將中國菜申遺提上國家戰略日程，列入相關部門優先考慮的重點項目，成為落實「一帶一路」戰略的「國家文化名片」。建議也呼籲有關部門給予支持，優先安排將中國菜列入國家申報世界非物質文化遺產計畫。

建議認為應當由中國大陸商務部，會同文化部、外交部、僑辦等相關部委，成立中餐（中國菜）申遺國家推廣工作委員會，發揮政府主導力量，再以中國烹飪協會等行業協會為載體，設立中國菜申遺專業機構，制定工作規劃，負責申遺工作。1060308

(中央社)