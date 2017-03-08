見法國參議員 副總統籲挺台灣參與國際

副總統陳建仁今天接見法國參議員，期盼他們續在法國國會為台灣發聲，支持台灣有意義參與WHO、ICAO等國際組織，並支持台灣以政府觀察員身分參與今年德國舉辦的UNFCCC會議。

陳副總統今天接見法國參議院國土整治暨永續發展委員會主席莫海(Herve Maurey)，以及曼德利（DidierMandelli）、梅德維耶爾（Pierre Medevielle）及隆久（Jean-Francois Longeot）等3位參議員，由外交部次長吳志中、法國在台協會主任紀博偉（Benoit Guidee）及行政院環境保護署副署長詹順貴陪同。

副總統致詞時表示，莫海及來訪參議員都是首度來訪，相信在過去幾天的參訪行程後，對台灣已有進一步認識，希望能留下美好印象。

副總統表示，在法國的積極推動下，「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）2015年在巴黎舉行的COP21締約方大會獲得豐碩的成果，顯示全球對遏止氣候變遷已凝聚更多共識。

他說，莫海曾於2015年11月間為台灣參與COP21致函「國際議會聯盟」，籲請同意台灣以觀察員身分與會；2016年11月COP22摩洛哥會議期間，莫海也曾與台灣代表團舉行會談，關切台灣參與情形，他非常感謝莫海的支持。

副總統感謝法國國會友人對台灣參與UNFCCC等國際組織的支持，他也期盼，來訪參議員繼續在法國國會為台灣發聲，支持台灣有意義參與「世界衛生組織」（WHO）及「國際民航組織」（ICAO）等相關國際組織，並支持台灣以政府觀察員身分，參與今年在德國舉辦之UNFCCC COP23，讓台灣有機會善盡國際責任，為國際社會作出具體貢獻。

陳副總統指出，台灣與法國在地理上雖遙遠，兩國間所共享的民主、自由與人權價值，卻大幅縮短兩國間的距離，將彼此緊緊結合在一起，雙方合作交流的面向多元而廣泛，舉例而言，台灣在法國留學生有2000多位、法國在台灣的留學生與短期語言學生也有1600多位，可知台法雙方交流密切。

副總統期盼來訪參議員今後能繼續支持台灣，並鼓勵更多法國政界及各領域人士來台訪問，讓雙方實質交流合作持續深化。1060308

(中央社)