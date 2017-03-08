慶祝婦女節 卑南鄉長送這個花
慶祝38婦女節，慰勉婦女的辛勞，台東縣警察局長黃慶惠今天一一贈送康乃馨和小蘋果；台東市長張國洲也逐一贈送女性員工玫瑰花。而卑南鄉長許文獻也說要送花，結果是送豆花，女員工們都感到很貼心。
台東縣外勤第1線女警高達85名，其工作其性質與男警無異，不但要輪班服勤、也要抓小偷、處理打架糾紛事故、刑案偵處、交通整理等等具高強度體力負荷的工作，也是高風臉的工作環境。
警察局長黃慶惠今天上午上班時間，率領2名副局長、各科室主管、主任級及隊長，在警察局門前，致贈女警康乃馨和小蘋果，讓平常在外奔波的女警相當窩心。
另外，台東市長張國洲也逐一贈送女性員工玫瑰花。而卑南鄉長許文獻也說要送花，結果是送豆花，女員工們都感到很貼心，她們說，這種花最實在，鄉長真貼心。
(中時)
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