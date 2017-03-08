尋找失蹤消防員 救難隊員遭沖走溺斃

失蹤消防隊員搜救第五日，今天上午民間磐石救難隊人員不幸落水。（張祈翻攝）

民間磐石救難隊人員今天在河谷執行無線電中繼任務，疑似因連日大雨，溪水暴漲，孫不幸落水。（張祈翻攝）

民間磐石救難隊人員今天在河谷執行無線電中繼任務，疑似因連日大雨，溪水暴漲，孫不幸落水。（張祈翻攝）

民間磐石救難隊人員今天在河谷執行無線電中繼任務，疑似因連日大雨，溪水暴漲，孫不幸落水，一路往下游漂約8公里遠，最後在壽豐溪下游5公里處尋獲孫男，送醫後仍傷重不治。（張祈翻攝）

趕到醫院的救難弟兄得知噩耗都紅了雙眼，一字排開向孫男大體敬禮致意說：「兄弟任務結束，一切辛苦了」。（張祈翻攝）

台北市消防局消防員李盈勳，日前攀登花蓮南二子山失蹤，自本月1日失蹤後，今天進入搜救第5日，來自台北的磐石救難隊人員在萬榮鄉恰堪溪、初見溪交會處駐守，隊員孫宏新遭到湍急水流沖走，一路往下游漂約8公里遠，最後在壽豐溪下游5公里處尋獲孫男，送醫後仍傷重不治。

台北市消防局3名消防人員趁228連假攀登花蓮南二子山，不料旅程第二天，李盈勳因尋找水源後失蹤失聯至今，花蓮縣消防局、台北市消防局及民間團體組成搜救隊伍，4日起陸續派遣入山搜尋，紮營處為海拔1050公尺，搜救人員於水源處周圍搜尋多日，至今仍未尋獲。

消防局長林文瑞指出，磐石救難隊員自搜救首日即成軍，其中包含孫員共3人上山，至今已邁入第6日，不料碰到天氣不佳、訊號不穩定，搜救狀況困難重重，原預定明日下山交接，65歲的孫宏新與另一名人員昨在河谷中繼站執行訊號接受任務，疑似因連日大雨，溪水暴漲，孫不幸落水，詳細落水原因仍待同行隊員下山後才能釐清。

同批搜救隊員說，當時有聽到呼救聲，看到孫員在水中揮手求救，雖有拋繩到他臉上，但由於溪水湍急，很快地失去身影，再次看到就已無呼吸心跳。趕到醫院的救難弟兄得知噩耗都紅了雙眼，一字排開向孫男大體敬禮致意說：「兄弟任務結束，一切辛苦了」。

除了消防人員、民間搜救團體，另有當地熟識地形的2名族人加入搜救行列，西林村林姓居民指出，出事地段地形險惡，徒步約一天時間，本地人都不敢貿然前進，尤其峭壁懸崖前多為蘆葦遮蓋，一失足就會掉落看不見底的山谷，非常危險！

搜救5日傳3人受傷、1人罹難，林文瑞說，搜救地點山路陡峭又落石不斷，加上長時間與低溫抗戰，許多隊員體力都到達極限，目前共有42名隊員在山中，山下最多達70逾名隊員待命準備輪替，搜救任務仍持續進行，強調搜救安全最重要，弟兄們要平安回來。

(中時)