國泰航空推出「商務艙輕奢旅」早鳥優惠專案

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國泰航空／國泰港龍航空購票自即日起至3月28日止，推出「享受吧!商務艙輕奢旅」早鳥優惠專案，一人即可成行，最高可享20%的票價折扣；旅遊出發日期即日起至8月31日止，讓你輕鬆遨遊歐洲、美洲、澳洲等24個城市。

國泰港龍航空表示，商務艙輕奢旅針對舊金山、溫哥華、雪梨、倫敦、馬德里，及即將開航的特拉維夫、7月將開航的巴塞隆納等歐美澳24個城市，推出早鳥優惠票價（未含安檢費、燃油附加費及機場稅等各項稅金）。

國泰航空於3月26日起開辦香港特拉維夫每周4班新航線，7月2日開辦每周4班往來香港巴塞隆納航班。

歐洲12個城市:阿姆斯特丹、杜塞道夫、法蘭克福、倫敦、曼徹斯特、馬德里、巴塞隆納、巴黎、米蘭、羅馬、蘇黎士、特拉維夫，商務艙機票8萬1186元起。

美洲7個城市:波士頓、洛杉磯、舊金山、紐約、芝加哥、溫哥華、多倫多，商務艙機票8萬6060元起；澳洲5個城市：阿得雷德、布里斯班、墨爾本、雪梨、伯斯，商務艙機票6萬112元起。

商務艙輕奢旅優惠詳情可上國泰航空、國泰港龍航空台灣官網，或電洽客戶聯絡中心02-8793-3388及各大旅行社。

(中時)