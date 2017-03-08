狗掌櫃汪汪叫帶好運 花蓮彩券行三度中頭獎
花蓮新城鄉北埔村的一間彩券行，店內「狗老闆」摩美，平時最愛跳上櫃檯招呼客人，遇到熟人還會汪汪叫打招呼，為投注站帶來旺旺好運，7日更三度開出今彩539頭獎，旺出800萬高額獎金。
北埔「錢來來」彩券行，一早施放鞭炮慶賀，黑毛老闆摩美也在店內搖晃尾巴穿梭其中，許多熟客前來詢問又中獎了嗎？搶著摸摸狗老闆，要沾沾牠旺旺的喜氣。
摩美平時見到熟客除會跳上櫃檯招呼客人，老闆轉身忙碌時，還會化身守衛犬，守護放在玻璃櫃內的刮刮樂，更為投注站帶來多次好運，不少熟客都是衝著摩美的高人氣來消費，也希望能在一試成百萬得主，7日第3度開出今彩539頭獎，店內買氣直直升。
彩券行老闆朱陳復說，這隻台灣犬摩美是鎮店之寶，飼養多年來，為他帶來不少好運，除多次開出二獎外，今彩539也在4年內3度獎落「錢來來」，平時來投注的民眾多半是在地人，7成以上為原住民，即便沒來消費，也會進來跟摩美玩樂，牠也算是村內的風雲人物。
他指出，當天摩美並沒有出現激烈吠叫聲，推測中獎人應該是經常光顧的熟客，估計獎落新秀地區，而店內也一連三天，以湯圓、米粉，與眾人分享喜氣。
(中時)
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