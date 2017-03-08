《三生三世》阿離爆害怕楊冪零互動 母急澄清

童星張藝瀚日前受訪時透露在片場與楊冪零互動。(取自微博)

張藝瀚家長急忙澄清。(取自張藝瀚微博)

7歲大陸童星張藝瀚在電視劇《三生三世十里桃花》飾演趙又廷和楊冪兒子「小糯米」，日前他受訪時卻大爆與楊冪戲外零互動，直言因楊冪嚴肅，不敢和她說話，受訪片段一出隨即在陸網掀起熱議，讓張藝瀚家長今(8日)急忙透過微博澄清，表示楊冪是因為擔心過多接觸會影響張藝瀚拍攝狀態與情緒，所以選擇向面對專業演員般對待張藝瀚。

張藝瀚日前受訪時透露與楊冪在片場幾乎不說話，也會怕楊冪，「她特嚴肅，都不敢跟她說話。」坦言大部分時間都在跟趙又廷玩，還有之前因為合作電影《致命倒數》認識的霍建華。張藝瀚這番話在網路掀起熱議，部分網友也開始質疑為人母的楊冪根本不愛小孩。

針對楊冪與張藝瀚戲外零互動，張藝瀚家長今日就在微博澄清，「由於楊冪老師在戲外對於張藝瀚來說並非母子關係而是師生關係。在最初也與家長達成了共識，孩子將與楊冪老師合作半年之久，戲外產生過多接觸會影響到孩子的拍攝狀態和情緒，所以達成一致嚴肅認真，向面對專業演員一樣平等對待張藝瀚，張藝瀚在三生中的表現能夠得到大家的認可也是因為向老師學習到了演戲時的認真工作態度，對此我們對楊冪老師的配合感激不盡。」

張藝瀚家長又強調年僅7歲的張藝瀚，語言表達能力有限，有些媒體在報導事件時並未與他們溝通，將對話內容斷章取義的傳播報導給大家，詆毀楊冪，希望大家保持冷靜不要輕易受人挑唆。

(中時電子報)