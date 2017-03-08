《三生三世》阿離爆害怕楊冪零互動 母急澄清
7歲大陸童星張藝瀚在電視劇《三生三世十里桃花》飾演趙又廷和楊冪兒子「小糯米」，日前他受訪時卻大爆與楊冪戲外零互動，直言因楊冪嚴肅，不敢和她說話，受訪片段一出隨即在陸網掀起熱議，讓張藝瀚家長今(8日)急忙透過微博澄清，表示楊冪是因為擔心過多接觸會影響張藝瀚拍攝狀態與情緒，所以選擇向面對專業演員般對待張藝瀚。
張藝瀚日前受訪時透露與楊冪在片場幾乎不說話，也會怕楊冪，「她特嚴肅，都不敢跟她說話。」坦言大部分時間都在跟趙又廷玩，還有之前因為合作電影《致命倒數》認識的霍建華。張藝瀚這番話在網路掀起熱議，部分網友也開始質疑為人母的楊冪根本不愛小孩。
針對楊冪與張藝瀚戲外零互動，張藝瀚家長今日就在微博澄清，「由於楊冪老師在戲外對於張藝瀚來說並非母子關係而是師生關係。在最初也與家長達成了共識，孩子將與楊冪老師合作半年之久，戲外產生過多接觸會影響到孩子的拍攝狀態和情緒，所以達成一致嚴肅認真，向面對專業演員一樣平等對待張藝瀚，張藝瀚在三生中的表現能夠得到大家的認可也是因為向老師學習到了演戲時的認真工作態度，對此我們對楊冪老師的配合感激不盡。」
張藝瀚家長又強調年僅7歲的張藝瀚，語言表達能力有限，有些媒體在報導事件時並未與他們溝通，將對話內容斷章取義的傳播報導給大家，詆毀楊冪，希望大家保持冷靜不要輕易受人挑唆。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。