國際扶輪社捐高端牙科儀器給海端鄉衛生所
國際扶輪3480地區結合多位愛心人士，募集近240萬元，購置與成大醫院同等級的高端牙科數位式電腦斷層設備給台東縣海端鄉衛生所，8日由縣長黃健庭代表接受，將可協助解決花東縱谷線偏鄉6鄉鎮牙科疾病就醫困難問題。
海端鄉衛生所位於山地鄉，除服務當地居民，服務區域更是涵蓋鄰近鄉鎮，是台東縱谷線唯一具備牙科設備的衛生所，每月門診約1200人次，牙科約300人次，守護偏鄉民眾牙齒健康，海端鄉衛生所背負重大責任。
縣長黃健庭感謝3480地區總監廖文達總監及所有參與扶輪社對於台東偏鄉的關心，捐贈海端鄉衛生所1台240萬元的牙科數位式電腦斷層設備，不僅是全台首間衛生所擁有此設備，更是與成大醫院同等級。
該電腦斷層設備，掃描只需6秒，便能精準呈現3D影像，甚至神經、血管、鼻竇位置皆可清楚呈現，快速提供醫師精準的口腔診斷，未來更可結合3D列印技術，取代傳統齒模製作方式，對於偏鄉居民更是一大福祉。
(中時)
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