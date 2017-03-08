外傳梁女有道歉訊息 小模母：不想看

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陳姓外拍女模命案，外傳日前獲釋的死者閨密梁姓女子有透過通訊軟體，向家屬表達道歉的訊息。陳女母親今天說，「真的不想看」。

陳姓外拍女模命案，士林地檢署日前以主嫌程男指證有瑕疵為由，釋放曾與死者要好的梁姓女子，案情發展逆轉。

外傳梁女事後有透過通訊軟體向家屬道歉訊息，甚至想要在死者被火化之前，見最後一面，但詳情有待進一步查證。

陳母表示，目前一切案情都交給檢警處理，很感謝外界幫忙；至於梁女若有道歉訊息，她真的不會想去看。1060308

(中央社)