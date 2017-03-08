參選國民黨主席 潘維剛：為黨找人才

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準備角逐中國國民黨主席的前立委潘維剛今天走訪台南，聽取蘭花業者意見，並參觀正在舉辦中的2017台灣國際蘭展。她說，參選國民黨主席是為了喚回失聯黨員，為黨找人才。

潘維剛下午先到學甲區拜訪今年台灣國際蘭展的大獎花得主莊明儀，並參訪蘭園，表達對蘭花產業的支持；隨後再轉往台灣蘭花生物科技園區，參觀正在舉辦中的台灣國際蘭展。

她說，她在去年初成立「台花育種生技教育基金會」，一向與蘭花業者關係密切，也希望政府多關注這項旗艦農產業。

潘維剛表示，雖然比較晚才決定參選，但不到最後關頭，還不知道輸贏為何。參選不是為自己找出路，而是希望喚回失聯黨員，為黨找人才。

她說，國民黨應該修改現行的黨主席選舉辦法，否則人頭黨員問題將持續存在，也可能失去一些長期的國民黨支持者。最近到基層拜訪尋求支持時，已聽到很多正面的意見，對達成參選所需的黨員連署門檻很有信心。1060308

(中央社)