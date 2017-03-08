薩德部署南韓惹惱北京　Q&A一次看懂

我要評比

美韓在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德），因應北韓飛彈威脅，北京卻認為這套系統的雷達偵測範圍擴及中國大陸，堅決反對，並發動演藝界「限韓令」等一連串措施反制南韓。

Q1：什麼叫薩德系統？

A1：美軍研發的終端高空防衛系統（Terminal High Altitude Area Defense, THAAD），又稱薩德反導系統，是一款攔截短中程彈道飛彈的終端防禦系統，目的是攔截飛毛腿飛彈和同類戰術彈道飛彈。

Q2：中國大陸為何強烈反對薩德部署南韓？

A2：薩德系統配備號稱「千里眼」的X波段雷達，掃描探測半徑達2000公里，若在南韓部署，可監測到北韓、中國大陸東北大部分及俄羅斯遠東部分地區的飛彈發射活動。

一旦部署完成，中國大陸華北、華東、渤海、黃海、東海區域的彈道飛彈發射都將受到美國監控，超出防禦北韓飛彈所需範圍，北京認為這將危害中國大陸安全體系。

Q3：中國大陸採取哪些措施反制南韓？

A3：美韓2016年中敲定在南韓部署薩德後，北京雖向兩國表達強烈不滿，但反制措施至今只針對南韓。2016年下半年起，中國大陸演藝圈傳出官方祭出「限韓令」，封殺南韓藝人在中國大陸演出和代言，並暗地指示網站將最新南韓綜藝節目下架。

2017年2月，南韓樂天集團與政府換地供薩德部署，樂天在中國大陸各地經營近100家的樂天瑪特陸續傳出因消防檢查不合格等原因被勒令停業，約1/4門市受影響。

中國大陸國家旅遊局2017年3月發布「赴韓國旅遊提示」，以中國大陸公民入境濟州島受阻事件急劇增多為由，提醒民眾「慎重選擇」旅遊目的地。觀光業傳聞，中國大陸官方指示旅行社停止一切赴南韓旅遊業務。

遼寧社會科學院副院長梁啟東指出，中國大陸在涉及國家重大利益問題上不會讓步，若南韓在薩德部署問題上不改弦更張，中韓經貿關係恐「硬著陸」，年度雙邊貿易額可能減少1000億美元，「一夜之間回到10年前」。

Q4：南韓官方立場與民間的說法？

A4：南韓代總統黃教安表示，南韓部署薩德，是保護國家人民免受北韓核彈威脅的自衛措施，是正當防衛，不針對任何第3國。

對於部分南韓企業在中國大陸業務近來受到抵制，南韓執政黨則表示，中國大陸因南韓部署薩德，而對南韓企業採取貿易報復措施，南韓考慮向世界貿易組織（WTO）提起申訴。

不過，此事也引發部分南韓民眾抗議。在薩德部署預定地附近居住的南韓民眾已向首爾行政法院提出訴訟，指控南韓國防部繞過法定必要程序，包括未先和當地人達成協議及進行環境影響評估。

Q5：美、日、俄怎麼看薩德部署南韓？

A5：美國與南韓都強調部署薩德是因應北韓近年多次進行核試、試射飛彈造成的威脅，並指現有的愛國者飛彈系統只能攔截低空來襲的飛彈，而薩德可攔截更高空的飛彈。但這項說法尚未得到實際驗證。

美國國務院8日宣布，國務卿提勒森（Rex Tillerson）預定3月15日至19日以國務卿身分首次造訪亞洲，包括日本、南韓與中國大陸。外界預期提勒森將與各國高層官員討論到薩德議題。

日本政府也支持薩德進駐南韓，認為美韓加強合作有利區域和平穩定。日本防衛省正在研究在日本境內部署薩德的可能性。

俄羅斯則與中國大陸站在同一陣線，反對美韓在南韓部署薩德，認為薩德已超出遏止北韓軍事威脅的範圍，恐刺激北韓採取不可預見的危險措施。1060308

(中央社)