單親媽烤地瓜養家 圓夢終創業
離婚後的潘媽媽要獨力撫養3名子女，經濟重擔讓她喘不過氣，不過潘媽媽學烤地瓜，從基本的生火學起，如今已能自立更生。
40歲的潘媽媽藉由烤地瓜的收入不僅能撐起一個家，還能存錢實現她開月子中心的夢想。
潘媽媽在離婚後，3名子女都靠她撫養，她沒有選擇只能一肩扛起家中的經濟重擔，當潘媽媽感到茫然手足無措的時候，決定加入人安基金會的烤地瓜謀生方案，帶著炸地瓜器具以及3袋地瓜，還揹著9個月大的小孩，在基金會人員的輔導下，學著烤地瓜、賣地瓜賺錢維生。
為了多賺點錢，潘媽媽1個月只准自己放4天假，潘媽媽說，一開始的時候，像是烤地瓜、找攤位等事情都不知道，小孩又常生病，不過她的例子證明，單親媽媽也許起先都感覺自己受到委屈，生活中都是負面能量，但其實只要努力，認真做下去就會過的下去。
人安基金會指出，基金會從2012年開始烤地瓜謀生方案，統計每天每攤的淨收入約為1600元，平均月收入約為3萬元，符合輔導條件的單親媽媽等對象，可參加獲得免費提供的地瓜爐以及3袋地瓜。1060308
(中央社)
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