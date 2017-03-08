全英羽球頂超賽 周天成輕鬆過頭關

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台灣羽球一哥周天成今天在全英公開賽男單賽事以直落二的局數擊敗對手，晉級16強；許雅晴與吳玓蓉的組合也在女雙賽事勝出，同樣晉級16強。

世羽聯（BWF）頂級超級系列賽（World Superseries Premier）等級，總獎金60萬美元（約新台幣1851萬元）的全英公開賽（YONEX All England Open）當地時間7日起在英國的伯明罕進行。

周天成今天在男子單打項目中，只花38分鐘，就以21比10、21比14擊敗對手，順利晉級16強。

許雅晴與吳玓蓉的組合，稍早在女子雙打賽事，只花31分鐘就以21比19、21比12擊敗對手，輕鬆晉級16強。1060308

(中央社)