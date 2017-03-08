婦女節 義大大昌醫院贈血壓計

高雄市義大大昌醫院院長張基昌（右）捐贈血壓計，由高雄市民政局副局長陳淑芳（左）代表接受。（呂素麗攝）

今天是婦女節，高雄市三民二戶政事務所與義大大昌醫院8日合辦公益活動，慶祝婦女節，免費衛教諮詢，大昌醫院院長張基昌並代表捐贈血壓計，由民政局副局長陳淑芳代表接受。

義大大昌醫院院長張基昌表示，高血壓是導致中風、殘障甚至死亡的主要危險因子，定期測量、控制血壓可降低腦中風及心肌梗塞發生。

依據國民健康局調查資料顯示，15歲以上民眾的高血壓盛行率：男性為24.9%，女性為18.2%，65歲以上國人的高血壓盛行率則高達56.6%；但有3分之1的人不知道自己患有高血壓，且有一半的人從來不量血壓。

民政副局長陳淑芳表示，現代女性在社會中所扮演的角色不斷地蛻變成長，被賦予的責任也相對提高，婦女同胞們對家庭、社會及台灣這片土地的貢獻與付出，是相當令人敬佩的，付出的同時更要注意自己的健康。

(中時)