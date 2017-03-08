2017麥當勞設計大賞 台北商業大學盧俞蓁奪冠
隨著科技進步、網路發達，現代年輕學子接收訊息管道多元，造就豐富創意與想像力，台灣麥當勞連續兩年舉辦「麥當勞設計大賞」，提供高達20萬元總獎金，邀請大專院校及高中學生大玩創意、一起腦力激盪。
今年第二屆舉辦的「麥當勞設計大賞」報名情況踴躍，有240所學校報名，共計882件作品參賽角逐名次，與第一屆509件參賽作品相比，多出300多件，象徵青年才俊輩出、年輕世代創意無限。本次設計大賞冠軍創意設計將做為「2017麥當勞職場體驗」贈送參加者束口揹袋上特製圖案，意義非凡。
此次「麥當勞設計大賞」由台北商業大學盧俞蓁同學摘下首獎，以「速食職人」為主題設計獲得評審一致好評，利用麥當勞經典商品漢堡、薯條及冰淇淋為元素，貼切傳達麥當勞散播歡樂、散播愛精神。她表示，透過此次比賽與全台各校人才交流，除了讓視野更廣闊外，也對自己創作更有自信。此次活動更設立｢最佳創意奬」、｢最佳視覺獎」及｢最佳概念獎」3個特別獎，強調從不同面向挖掘參賽者特長，其中｢最佳創意奬」由來自馬來西亞的林麗勤同學奪下，作品「麥胞精神城堡」利用樂高積木堆疊，呈現麥當勞分工合作團隊精神。
台灣麥當勞總裁劉厚倫出席頒獎典禮，感謝台北商業大學支持合作外，並表示透過自身觀察，展現麥當勞特有歡樂氛圍與活力，「麥當勞設計大賞」是麥當勞號召年輕夥伴們加入團隊的誠摯邀請。
台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹代表評審團說，每一幅作品中都可感受參賽者透過視覺構思創作與創意，年輕世代以熱情的心分享創意，正是麥當勞一直以來期待攜手共創未來好夥伴。
「2017麥當勞職場體驗」將於4月22至23日盛大舉行，3月27日起開放現場報名，想進行麥當勞職場體驗的消費者可至全台麥當勞門市報名，共計一萬個名額開放體驗，名額有限額滿為止。
(中時)
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