諾魯總統愛上金門 「以後訪台都要來」

諾魯共和國總統瓦卡率團訪問金門，縣長陳福海與縣府團隊熱烈歡迎。（李金生攝）

諾魯共和國總統瓦卡率團訪問金門，縣長陳福海致贈「官窯」花瓶留念。（李金生攝）

諾魯共和國總統瓦卡一行在名店聖祖食品，品嘗當地特產「貢糖」。（李金生攝）

諾魯共和國總統瓦卡參訪金門酒廠，象徵性舉杯啜飲一小口。（李金生攝）

諾魯共和國總統瓦卡（左）率代表團走訪金門，獲贈當地「炮彈鋼刀」留念。（李金生攝）

諾魯共和國總統瓦卡伉儷今（8）日在外交部官員陪同下走訪金門，對當地美食、特產和人文景觀讚不絕口，並表示以後若有機會再來台灣，每次都要到金門走一走。

已經來過台灣13次，第6度以總統身分應邀訪台的瓦卡總統，在拜會金門縣長陳福海時還指出，金門與中國大陸如此接近，好像拿一塊石頭就可丟到對岸去，真的讓人難以置信，引來大家哈哈大笑。

瓦卡伉儷一行20餘人在外交部禮賓處長張雲屏、駐諾魯大使周進發及目前就讀高雄醫學大學的女兒卡蘭達等人陪同下抵金，下機後就在11度的低溫下，驅車前往金城街上品嘗當地著名的「廣東粥」和油條，開心說嘗起來有些像是濃湯，身子一下就暖和起來。

瓦卡伉儷等人也參訪兩岸軍事對峙時，做為運補小艇基地，如今已轉型為觀光據點的「翟山坑道」，陡峭的階梯讓大家走得有點喘，但他仍表示鬼斧神工的軍事工事，讓人十分驚訝。

來到高粱酒飄香兩岸的金門，不喝酒的瓦卡總統只在媒體前象徵性啜飲一小口，倒是隨行的諾魯女官員中，有人大口喝下一小杯，當場嗆辣得哇哇叫。

瓦卡總統還說，他看到金門酒廠採用人工釀酒，勞力密集的作業方式展現繁複、特殊的釀酒工藝，完全可以體會金酒在國際品酒大賽中，連拿13面金牌的原因，相信在全體工作人員的努力下，業績仍會繼續往前大步邁進。

金門的特產「貢糖」讓來自南太平洋密克羅尼西亞群島的外賓覺得十分對味，在當地名店聖祖貢糖本店，瓦卡總統一行大快朵頤，開心品嘗多種口味，直說讓人口齒留香。

對金門鐵匠使用對岸打過來的炮彈打造鋼刀，並成為馳名中外的特產，瓦卡總統也十分感興趣，在當地名店金合利鋼刀看到鏽黑的炮片，在當家師傅手工捶打下，20分鐘不到，就變成1把閃亮的鋼刀，更是連聲讚賞不已。

瓦卡總統伉儷一行明天將繼續走訪馬山觀測所、山后民俗文化村、獅山炮陣地、陳景蘭洋樓和瓊林聚落、民防坑道，下午返回台灣。

(中時)