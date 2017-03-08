李元簇把我當作一家人 徐耀昌感念副總統
前副總統李元簇今日凌晨辭世，享壽94歲。親民黨主席宋楚瑜、新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌等政要傍晚陸續到喪家致意。
苗栗縣長徐耀昌與李副總統認識20多年，他說，20多年前擔任頭份鎮長時，副總統先遷居南庄，後因夫人就醫需要輾轉搬到頭份居住，連任第二屆鎮長時，李夫人往生，副總統仍前往投票支持，「把我當作一家人」。
徐耀昌說，祖籍大陸湖南省平江縣的李元簇考上法官後，第一志願是來台灣，分發就到新竹州，一待就是幾十年，曾問他「我是台灣人還是外省人？」顯見他對台灣感情深厚。
徐耀昌說，李副總統是值得尊敬的長輩，對台灣法律、教育有極大貢獻，是具有智慧的政治家與領導者，晚年洗腎對李副總統身體是一大負擔，他抱持感念的心學習副總統典範。
(中時)
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