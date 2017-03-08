菲律賓高教界訪台 取經精緻農業
菲律賓高教界近日組成33人參訪團來台，規模歷年最大。台灣教育部指出，菲方最有興趣的是精緻農業，將一一向相關單位取經。
教育部指出，這次菲律賓訪台團成員包括高等教育委員會委員布里安德（Alex B. Brillantes），以及黎剎大學系統所屬各校的校長們，總共33人，是歷年來最大規模的參訪團。
菲律賓高等教育委員會（CHED）負責菲國高等教育政策，這次訪團以農業背景的大學為主。應菲方要求，台灣安排農委會屏東生物科技園區、台灣香蕉研究所、台灣大學植物工廠等單位，還將與南台灣11所大學聯盟舉行交流會議。
教育部國際及兩岸教育司指出，政府推動「新南向政策」，期盼與東南亞國家以「聯盟對聯盟」的方式交流，媒合各校建立合作關係，共同培育人才。1060308
(中央社)
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