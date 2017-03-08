緬北衝突再起 緬媒報導2陸客遭射殺

緬甸果敢地區近日發生武裝衝突，根據緬甸中文媒體金鳳凰報報導，果敢老街遭到反緬甸政府的果敢同盟軍突襲，在當地賭場賭博的8名賭客遭擊斃，其中2人為中國大陸民眾。

針對緬北近日發生的武裝衝突，有媒體昨天在大陸外交部上提問，中國大陸方面是否遭到波及。對此，大陸外交部發言人耿爽並未指出有中國大陸民眾受傷的消息，也未提及緬甸難民奔逃至中國大陸的人數。

不過，根據金鳳凰報指出，有2名大陸人在果敢老街的賭場遭到緬甸民族民主同盟軍（MNDAA，又稱果敢同盟軍）射殺。此外，紐約時報也指出，這波衝突至少導致30人死亡，有數萬難民開始湧入中國大陸。

一名逃離果敢老街的民眾表示，公司一名保全被一顆炮彈擊中當場身亡，當時正在錦江賭場賭博的8名賭客也被擊斃，其中2人還是中國人。

這名民眾指出，賭場金庫的錢被果敢同盟軍搶走，據了解約有人民幣5000萬元（新台幣約2.26億元）；此外，稻米等物資也被抬走，其他賭場及飯店也遭洗劫。果敢同盟軍還帶走了約400名工作人員，目前下落不明。

緬北果敢地區長期處於武裝割據，過去一直在素有「果敢王」之稱、果敢同盟軍效忠的領袖彭家聲控制，直到2009年彭家聲出逃，緬甸政府軍隨後正式接管果敢。不過，果敢同盟軍仍不時在該地區發動突襲。

隱匿多年的彭家聲2014年對外宣布要「收復失土」，果敢同盟軍在2015年2月對緬甸政府軍發動攻擊，導致數萬難民湧入中國大陸。緬北少數民族地方武裝（民地武）去年也一度發起戰事，果敢同盟軍並參與其中。1060308

(中央社)