緬北衝突再起 緬媒報導2陸客遭射殺
緬甸果敢地區近日發生武裝衝突，根據緬甸中文媒體金鳳凰報報導，果敢老街遭到反緬甸政府的果敢同盟軍突襲，在當地賭場賭博的8名賭客遭擊斃，其中2人為中國大陸民眾。
針對緬北近日發生的武裝衝突，有媒體昨天在大陸外交部上提問，中國大陸方面是否遭到波及。對此，大陸外交部發言人耿爽並未指出有中國大陸民眾受傷的消息，也未提及緬甸難民奔逃至中國大陸的人數。
不過，根據金鳳凰報指出，有2名大陸人在果敢老街的賭場遭到緬甸民族民主同盟軍（MNDAA，又稱果敢同盟軍）射殺。此外，紐約時報也指出，這波衝突至少導致30人死亡，有數萬難民開始湧入中國大陸。
一名逃離果敢老街的民眾表示，公司一名保全被一顆炮彈擊中當場身亡，當時正在錦江賭場賭博的8名賭客也被擊斃，其中2人還是中國人。
這名民眾指出，賭場金庫的錢被果敢同盟軍搶走，據了解約有人民幣5000萬元（新台幣約2.26億元）；此外，稻米等物資也被抬走，其他賭場及飯店也遭洗劫。果敢同盟軍還帶走了約400名工作人員，目前下落不明。
緬北果敢地區長期處於武裝割據，過去一直在素有「果敢王」之稱、果敢同盟軍效忠的領袖彭家聲控制，直到2009年彭家聲出逃，緬甸政府軍隨後正式接管果敢。不過，果敢同盟軍仍不時在該地區發動突襲。
隱匿多年的彭家聲2014年對外宣布要「收復失土」，果敢同盟軍在2015年2月對緬甸政府軍發動攻擊，導致數萬難民湧入中國大陸。緬北少數民族地方武裝（民地武）去年也一度發起戰事，果敢同盟軍並參與其中。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。