中科院展5G通信技術 每秒可達21Gb

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中科院今天展出多項國防自主的成果，包括5G通信研發成果，目前透過4G要20分鐘傳送完的檔案，5G只需要2.36秒，且5G毫米波高頻段小型基地台可放在辦公大樓、商場門市等地。

國家中山科學研究院今天舉行中科院研發展示館開幕典禮，展示多項中科院自研自製的武器裝備及國防科技，此外還展出軍民通用的下一代科技。

中科院展出5G通信研發成果，利用研發相位陣列雷達等軍備時，獲得的毫米波元件與系統設計等技術，在毫米波同時進行多波束傳輸，未來可做到波束跟隨手機運作，進而達到高頻寬、低延遲率、高可靠度。

中科院指出，利用5G毫米波高頻段小型基地台提供GHz以上的頻寬，大幅提昇資料傳輸速率，可以做到每秒21Gb；由於小型基地台體積小，可以放在家庭、辦公大樓、商場門市、停車場或運動場等，克服大型基地台有通訊死角、不易布建、昂貴興建成本等障礙。

中科院也展出「組合型戰鬥模擬體驗系統」，結合軍事訓練和射擊娛樂，同時具備影像變形處理和影像同步的功能，可以搭配各類球型、柱狀、弧形和平行光顯示系統，也可以結合3D立體眼鏡，提供沉浸式虛擬實境逼真的動態視覺效果。

中科院表示，他們開發的3D影像產生器，能透過即時運算引擎，產生大範圍、高仿真的視效影像及天候變化、海浪起伏、人物動作等各類特效，可廣泛應用於各類模擬系統，有效提高訓練成效。

中科院表示，全館共有11個區域，包含AMS亞洲監控中心、5G通訊系統、史政區、模擬體驗區、飛彈系統區、偵蒐目獲區、指管中樞區、資通電戰區、航空飛行區、軍事化學區、火力攻擊區等。1060308

(中央社)