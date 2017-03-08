女性福利大放送 運動中心游泳免費

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慶祝國際婦女節，新北市婦女福利大放送，全市11座國民運動中心「游泳館」，即日起為期5天開放女性免費入場，市府盼女性為自己的健康動起來，讓身心更有活力。

市府社會局長張錦麗表示，歷年運動城市調查，女性無論在運動參與、或運動時間，都比男性低。如青春期的青少女，受到生理發展、運動環境及性別刻板印象，變得不愛運動。

市府體育處長洪玉玲表示，為倡導性別平等，也要提高女性運動人口，三重國民運動中心設有亞洲唯一女性主題運動場館，更首創運動中心每月一次「女性運動日」，有女性專屬運動課程，希望婦女多使用。1060308

(中央社)