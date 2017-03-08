法國美味認證 台12家法菜餐廳上榜

台北亞都麗緻大飯店「巴黎廳1930」，是全台唯一連續3列名「味覺‧法國」榜單上餐廳。(圖／亞都麗緻飯店)

位在台北安和路立人小學旁的「Orchid」餐廳，開幕不到一年即列名「味覺． 法國」榜單。(圖／Orchid)

「Origines」主廚是法國費杭迪廚藝學校高材生，他在台主持的餐廳被法國政府認證為美味小酒館。(圖／姚舜攝)

主廚簡天才(左)在高雄主持的「Thomas Chien」餐廳，名列高檔美食之林。(圖／姚舜攝)

「世紀名廚」侯布雄在台主持的：L'ATELIER De Joel Robuchon Taipei，也是法政府認證高檔美食餐廳。(圖／姚舜攝)

法3星主廚Yannick在台主持的「STAY」，入列現代廚藝類榜單。(圖／STAY)

位在台北民生社區的「Monsieur L Restaurant」，今年首次入選在「味覺法國」榜單中。(圖／姚舜）

由法國外交部串聯各地使館、法國旅遊發展署等合作單位舉辦的第三屆「味覺‧法國 Good France」全球法國美食盛會，將於本（3)月21日展開，依不同業態，台灣共有12家餐廳經過認證上榜，較去年增加2家餐廳。喜歡法國美食的朋友可以參考榜單前往消費。

本屆入選「味覺．法國Good France」的台灣12家餐廳，依業態類型分別如後：

Bistro（小酒館類）：A TABLE 法國小酒館（台南）、Gulus House咕嚕好吃風味廚坊（台中）、Origines、ReeL

Modern cuisine（現代廚藝類）：Ephernite、La Cocotte By Fabien Verge、Monsieur L Restaurant、STAY By Yannick Alleno。

Fine Dining（高檔美食類）：LATELIER De Joel Robuchon Taipei、Orchid Restaurant、Paris 1930、THOMAS CHIEN 法式餐廳（高雄）。

台灣入榜的12家餐廳中，由法籍主廚克萊門‧培睿霖（Clement Pellerin）領軍的台北亞都麗緻大飯店「巴黎廳1930」，成為台灣唯一三度獲選參與的頂級法式餐廳。今年最新入榜的則是：Reel、La Cocotte、Monsieur L與 Orchid Restaurant。

另外，去年有參加，今年沒有的則是台北文華東方酒店的Cafe Un Deux Trois、諾富特酒店的品坊西餐廳。

自法國以「美食」獲選聯合國教科文組織非物質遺產名錄後，即透過法國官方及民間單位合作，希望攜手世界各地的法式餐廳共同參與「味覺‧法國 Good France」活動。首屆活動至今，全球參與餐廳數量大幅成長超過5成，促進法式飲食在全球的影響力，而台灣地區今年有12間餐廳獲選參與，展現台灣法式餐飲實力也逐步獲國際認可。

「味覺‧法國 Good France」活動概念源自1912年，由奧古斯特‧艾斯寇菲(Auguste Escoffier)首創的「伊比鳩魯晚餐」，透過同一天在世界的多個城市，提供同一種形式的套餐，在當時飲食界掀起極大關注。而「味覺‧法國 Good France」以此絕妙的想法為靈感，攜手世界各地的餐廳共同舉辦，各餐廳必須預先提出晚宴菜單，並經由名廚亞蘭‧杜卡斯(Alain Ducasse)組成的國際評審團審核後，才具備參與活動資格，並依餐廳定位，分成頂級餐廳(Fine Dining)、現代餐飲(Modern Cuisine)及小酒館(Bistro)類別。

(工商)