法國美味認證 台12家法菜餐廳上榜
由法國外交部串聯各地使館、法國旅遊發展署等合作單位舉辦的第三屆「味覺‧法國 Good France」全球法國美食盛會，將於本（3)月21日展開，依不同業態，台灣共有12家餐廳經過認證上榜，較去年增加2家餐廳。喜歡法國美食的朋友可以參考榜單前往消費。
本屆入選「味覺．法國Good France」的台灣12家餐廳，依業態類型分別如後：
Bistro（小酒館類）：A TABLE 法國小酒館（台南）、Gulus House咕嚕好吃風味廚坊（台中）、Origines、ReeL
Modern cuisine（現代廚藝類）：Ephernite、La Cocotte By Fabien Verge、Monsieur L Restaurant、STAY By Yannick Alleno。
Fine Dining（高檔美食類）：LATELIER De Joel Robuchon Taipei、Orchid Restaurant、Paris 1930、THOMAS CHIEN 法式餐廳（高雄）。
台灣入榜的12家餐廳中，由法籍主廚克萊門‧培睿霖（Clement Pellerin）領軍的台北亞都麗緻大飯店「巴黎廳1930」，成為台灣唯一三度獲選參與的頂級法式餐廳。今年最新入榜的則是：Reel、La Cocotte、Monsieur L與 Orchid Restaurant。
另外，去年有參加，今年沒有的則是台北文華東方酒店的Cafe Un Deux Trois、諾富特酒店的品坊西餐廳。
自法國以「美食」獲選聯合國教科文組織非物質遺產名錄後，即透過法國官方及民間單位合作，希望攜手世界各地的法式餐廳共同參與「味覺‧法國 Good France」活動。首屆活動至今，全球參與餐廳數量大幅成長超過5成，促進法式飲食在全球的影響力，而台灣地區今年有12間餐廳獲選參與，展現台灣法式餐飲實力也逐步獲國際認可。
「味覺‧法國 Good France」活動概念源自1912年，由奧古斯特‧艾斯寇菲(Auguste Escoffier)首創的「伊比鳩魯晚餐」，透過同一天在世界的多個城市，提供同一種形式的套餐，在當時飲食界掀起極大關注。而「味覺‧法國 Good France」以此絕妙的想法為靈感，攜手世界各地的餐廳共同舉辦，各餐廳必須預先提出晚宴菜單，並經由名廚亞蘭‧杜卡斯(Alain Ducasse)組成的國際評審團審核後，才具備參與活動資格，並依餐廳定位，分成頂級餐廳(Fine Dining)、現代餐飲(Modern Cuisine)及小酒館(Bistro)類別。
(工商)
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