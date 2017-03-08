國姓鹿神祭　11日南港國小登場

國姓鄉即將於11日舉辦鹿神祭，國姓鄉長丘埔生（右三）歡迎各界前來品嚐國姓農特產。（廖肇祥攝）

國姓鄉即將於11日舉辦鹿神祭，國姓鄉公所並發表「呦呦」小水鹿公仔。（廖肇祥攝）

國姓鄉是水鹿的原鄉，養殖產業主要集中在南港村。（廖肇祥攝）

2017年國姓鄉鹿神祭產業文化活動──「鹿力同心 以我為茸」將於11日於南港國小舉辦，國姓鄉公所今日在南港村林厝舉辦發表會，宣告活動好康，也指出本土鹿茸也適合年輕人補身，將開發系列營養、美容加工產品，推展國姓的鹿茸產業。

國姓鄉是台灣水鹿原鄉，台灣飼養兩萬頭，單單國姓鄉就佔了六千頭，其中8成位於南港村，此地鹿茸生鮮現採，協會會員鹿隻皆經動物疾病防治所檢疫通過，今年鹿神祭由養鹿協會會員熱心贊助，提供生鮮鹿茸31份計170兩，並有i-pad mini二部，大小獎品總計千份，現場並有LINE成功貼圖800份，只要遊客與現場任一活動合照即可獲得一款40種永久免費的貼圖。

鹿茸是中藥藥典裡的養生聖品，消費族群主要集中在長輩及孕婦，國姓鄉公所與南投縣養鹿協會、東海大學畜產與生物科技學系合作，開發一系列鹿茸加工保健食品，東大畜產系教授謝長奇表示，台灣的鹿茸產業最大的優勢是水鹿是本土亞種，適應本地環境生態，體格強健，生產高品質的鹿茸。

謝長奇指出，包括中國、紐西蘭、韓國都有產鹿茸，但品種為紅鹿，根據研究，營養成分比台灣種水鹿來得低，為了拓展消費族群，產官學界共同開發保養、萃取健康食品，希望讓鹿茸這項傳統養生食材，能夠打入年輕族群。國姓鄉長丘埔生表示，國姓每戶養鹿人家一代接續一代，「鹿神」在農民眼中，等同於努力付出的精神，鹿神祭客家子民表達敬天謝地的最大虔誠，每年3月第二個星期六的鹿神祭是養鹿人家的年度盛事，歡迎各界來到國姓鄉親近鹿茸產業。

(中時)