福祿壽飯廳開張　新市區公所共餐上路

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新市區公所與奇美醫學中心合作推出長輩共餐服務。（莊曜聰攝）

奇美醫學中心營養師團隊設計菜單。（莊曜聰攝）

新市區公所與奇美醫學中心合作，在區內大洲、社內、新和、港墘、大營5個里推長輩共餐服務，經1個月試辦後，今天正式開張，取名「福祿壽飯廳」，未來將視推廣情形，希望擴張到全區11個里，造福更多長者。

新市區區長邱保華表示，新市區的共餐制度每周供應5天，每人每餐新台幣40元，按月收款，老人家憑月票卡用餐、每餐3至4菜、1湯為基本，還有飯後水果。菜單會在前個月公告，由區公所補助低收及中低收餐食費用。

奇美醫學中心院長邱仲慶指出，奇美醫學中心中央廚房有HACCP認證，並由營養師團隊負責菜單規劃，設計適合長者的營養餐食，醫療團隊對參與共餐方案的老人家，做出體能、營養、口腔、心理等評估，持續記錄，半年後再追蹤，確認共餐的效益。

長照2.0上路之後，社區共餐成為南市積極推廣的服務之一，共餐除鼓勵社區長者走出家門增進互動，增加運動機會，飲食也比較均衡，現在又配合奇美醫學中心醫療人員提供保健講座，更能增進長者身心靈健康、預防及改善慢性疾病或減緩失能。

(中時)