福祿壽飯廳開張 新市區公所共餐上路
新市區公所與奇美醫學中心合作，在區內大洲、社內、新和、港墘、大營5個里推長輩共餐服務，經1個月試辦後，今天正式開張，取名「福祿壽飯廳」，未來將視推廣情形，希望擴張到全區11個里，造福更多長者。
新市區區長邱保華表示，新市區的共餐制度每周供應5天，每人每餐新台幣40元，按月收款，老人家憑月票卡用餐、每餐3至4菜、1湯為基本，還有飯後水果。菜單會在前個月公告，由區公所補助低收及中低收餐食費用。
奇美醫學中心院長邱仲慶指出，奇美醫學中心中央廚房有HACCP認證，並由營養師團隊負責菜單規劃，設計適合長者的營養餐食，醫療團隊對參與共餐方案的老人家，做出體能、營養、口腔、心理等評估，持續記錄，半年後再追蹤，確認共餐的效益。
長照2.0上路之後，社區共餐成為南市積極推廣的服務之一，共餐除鼓勵社區長者走出家門增進互動，增加運動機會，飲食也比較均衡，現在又配合奇美醫學中心醫療人員提供保健講座，更能增進長者身心靈健康、預防及改善慢性疾病或減緩失能。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。