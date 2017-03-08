北市動物園首次人工哺育斑哥條紋羚 漸融入群體
台北市立動物園首次以人工哺育方式，成功將斑哥條紋羚「小蓉」養大，現在小蓉已慢慢融入大家族生活，可以在群體中看到牠活潑的樣子。
2015年底誕生的小蓉，因為媽媽是初次生產、沒有育幼經驗，因此遲遲無法喝到母奶，保育員只得代替母職，開始進行人工哺育。
動物園發言人曹先紹表示，草食動物的新生寶寶並不容易照顧，尤其小蓉未喝過母乳，免疫力偏低，獸醫、保育員以及營養師為此特地訂定一套專門的育兒計畫，初期由保育員不分晝夜輪班，每4小時餵一次奶，4個月之後，才讓牠學習吃固體食物，直到確定牠建立起腸內菌相，才正式換吃固體食物。
回想起小蓉出生到能夠獨立進食，有保育員笑說，超過10位工作人員不分晝夜輪班、觀察排遺狀況等照顧方式，連自己的孩子都不曾享受過。不過也因為如此，小蓉目前無論進食狀況、體重和健康，都在標準值。
曹先紹說，當身體狀況穩定之後，最大的難題換成如何讓小蓉返回斑哥條紋羚的「社交圈」。因為在缺少羚羊媽媽「引薦」的情形下，小蓉並不容易和家族其他人建立感情，一開始當牠在展場時，其他羚羊明顯都不願接近，直到相處次數增加，且保育員還提供美食給其他羚羊，族群才漸漸接受小蓉。
目前小蓉還處在與族群成員互相適應的期間，但已經漸漸能在天氣晴朗的日子，自己在戶外展場內活動。不過，為了避免牠在這段期間，與其他成年羚羊競爭食物，保育員仍會額外提高牠的糧草數量，並分開放置，確保小蓉可以攝取到足夠營養。
(中時)
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