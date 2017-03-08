埔里鎮所辦攝影比賽 推廣在地魅力風情

我要評比

埔里鎮公所舉辦攝影比賽，希望藉由攝影師的眼睛，推廣埔里之美，最高獎金25000元。

埔里鎮公所為提倡正當休閒活動及促進影藝交流，由攝影作品之交流介紹埔里鎮人文風情、自然景觀，將埔里的美景與人文留下永恒的印記，舉辦攝影活動，並期望透過活動宣傳，吸引民眾前來埔里地區真實體驗，感受埔里的魅力風情，產生觀光助益。

埔里鎮公所指出，這次活動請南投縣埔里鎮攝影協會承辦，凡設籍中華民國的愛好攝影人士均歡迎參加，攝影題材以埔里地區的各項建設、文化、人文景觀、農村記實，符合自然生態景觀、人文風情活動寫真等攝影主題皆可。

拍攝時間從105年1月1日起，參賽作品一律掛號郵寄，以郵戳為憑，活動相關公告及簡章可至埔里鎮公所網站、埔里攝影協會網站下載，金牌獎1名，獎金達25000元，獎牌一面，銀牌獎獎金15000元、銅牌獎獎金10000元，優選獎10名，獎金新台幣2000元、入選獎30名，獎金新台幣1000元。

(中時)