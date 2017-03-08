4G第3次釋照 偏遠區寬頻建設首列義務
第4代行動寬頻4G，預定年底將第3次釋照，交通部表示，這次與以前不同的是，首次將偏遠地區寬頻建設列為得標業者的義務。
交通部說，前兩次4G頻譜釋出時，業者的營運計畫書雖都提出偏遠區寬頻建設，但因並未在政策上做要求，國家通訊傳播委員會（NCC）也難監督。
交通部正規劃修正「第一類電信事業開放之業務項目、範圍、時程及家數一覽表」，重新釋出的頻段，將要求得標業者加強偏遠地區建設，且承諾的條件要優於前兩次的承諾。
交通部表示，這次4G頻譜釋出已規劃1800MHz（1770 -1785MHz、1865-1880MHz）頻段及2100MHz（1920-1980MHz、2110-2170MHz）頻段。
交通部表示，將偏遠地區寬頻建設列為得標業者的義務，第一是強調「行動寬頻上網」是未來的趨勢，政府希望在政策上朝這個方向推動。
其次是在頻譜競標前就列為得標業者的義務，業者得標後必須努力達成，且在擴大行動寬頻網路涵蓋範圍後，進一步運用企業靈活彈性與整合能力去推展各種創新應用服務，如物聯網、智慧城市、智慧農業及數位學習等，甚至帶動相關產業發展。1060308
(中央社)
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