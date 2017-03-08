張志豪兩分砲 中華隊5比4超前荷蘭

經典賽中華隊遭遇強敵荷蘭，在2比4落後的逆勢，張志豪5局上2分全壘打追平，帶動攻勢以5比4超前；張志豪前3次打擊3支安打，追平全壘打一飛過牆，全場台灣球迷陷入瘋狂。

先發投手宋家豪面對大聯盟級打線，首局飆三上三下，第2局荷蘭發動攻勢，3支安打攻下1分，前2局取得1比0領先。

中華隊打線面對荷蘭投手吉爾（Jair Jurrjens），第1局張志豪就敲安打，但沒後續攻勢。第2局林琨笙、林哲瑄選到四壞保送，也沒得分。

第3局張志豪率先走進打擊區，敲出個人第2支安打，之後蔣智賢安打、趁傳推進，中華隊無人出局攻佔二三壘，先趁暴投得1分，接著林智勝敲出高飛犧牲打，中華隊第2分進帳。

宋家豪除了第2局被敲安打失分，第1局、第3局都是三上三下，第4局面對日職洋將巴倫丁（Wladimir Balentien）、大聯盟金鶯隊游擊手史構普（Jonathan Schoop），連續被敲安打。

一二壘有人的情況下，宋家豪面對大聯盟洋基隊游擊手葛雷戈里斯（Didi Gregorius），被敲二壘安打，失掉2分；中華隊換上旅美投手江少慶接手，又失1分，中華隊陷入2比4落後。

中華隊失掉領先之後，5局上立刻回敬對手，胡金龍安打上壘，張志豪一棒把球轟出全壘打牆外，個人單場第3支安打是兩分全壘打；4比4追平後，蔣智賢、林智勝又連2支安打，打下超前分。1060308

(中央社)